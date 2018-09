Naar de wc in Fort de Hel? Nog even niet

WILLEMSTAD - Fort de Hel in Willemstad gaat een half jaar op slot, vanaf de eerste week van oktober tot 1 april 2019. Fortwachter Pieter Korteweg (33) kan niet anders, zegt hij: ,,Het is niet verantwoord om zo door te gaan. De kalk valt van de muren af, er zitten scheuren in de fundering en de toiletten zijn niet meer van deze tijd."

De komende zes maanden zet hij in op renovatie. Vooral het sanitair in de kelder van het 18de-eeuwse pand moet worden opgeknapt. Korteweg: ,,'Dit is een heel mooie plek', zeggen veel bezoekers tegen mij, 'maar die toiletten...' En ze hebben gelijk. Die zijn niet meer van deze tijd."

Korteweg wist van tevoren dat de faciliteiten primitief waren, maar dat het zó erg was... ,,Pas als je een seizoen hebt gedraaid", geeft hij nu toe, ,,weet je waar je tegenaan loopt." Tot nu toe heeft hij er als kok etentjes voor besloten gezelschappen gegeven. Vanaf half april was het open voor publiek en vonden er culturele evenementen plaats.

,,Het gaat eigenlijk best goed", constateert de Klundertenaar, ,,maar ik moét gewoon een stap terug zetten. Ik wil de tijd nemen om het monument van binnen goed op te knappen. Daar geef ik mezelf een half jaar voor. Want als het moét gebeuren, moet het ook goéd gebeuren."

Hij hoopt niet in zijn eentje voor de kosten op te moeten draaien. ,,Ik heb veel plannen en investeer hier zelf al enorm veel in. Ik heb net achter het fort een duurzame vloer laten maken waar dit weekend een feesttent op komt te staan en ik ga een mobiele keuken van 25 vierkante meter maken die 120.000 euro gaat kosten, om maar een paar dingen te noemen. Daar komt een vaatwasser in waar mijn vrouw jaloers op is. Ik wil alleen kwaliteit."

Hij maakt een voorzichtige vergelijking met Fort Sabina in Heijningen. ,,Dat heeft van de provincie ettelijke miljoenen gekregen voor een opknapbeurt. Dat is hartstikke mooi. Daarom nodig ik binnenkort de gemeente uit om hier te komen kijken. Het wordt wat dat betreft, denk ik, wel een beetje tijd voor Fort de Hel. Daar heb ik vertrouwen in."

Nog drie activiteiten staan op de agenda: het festival De Stelling zaterdagavond, de Kunst- en Cultuurroute op zaterdag en zondag, en tot slot 'De Mars' op 18 september. Korteweg rekent nog op een enorme drukte. ,,Vorig weekend zijn er driehonderd bezoekers geweest; ik verwacht er nu wel vijfhonderd."