Na twee jaar weer schoolvoetbalplezier in Klundert: ‘Een leuke, sportieve middag voor iedereen’

KLUNDERT - Twee keer haalde corona er een streep door, maar woensdag was het dan zover. Op de velden van VV Klundert werd de 20e editie van het schoolvoetbaltoernooi in Klundert gehouden.

Even dreigde een regenbui roet in het eten te gooien, maar de lucht was al opgeklaard voor het toernooi goed en wel van start was gegaan. Dit tot blijdschap van de meer dan 200 basisschoolkinderen uit Klundert en Noordhoek, die zich op het gras hadden verzameld.

In verschillende poules streden de leerlingen van de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 onderling tegen elkaar voor de beker. Aan de sportliefhebbende scholieren uit groep 2 was ook gedacht: zij speelden in teams van vier een eigen toernooitje. Naast het grote aantal sporters waren ook vele ouders, trainers en supporters aanwezig om de jeugd op het veld te zien schitteren.

Quote We willen in de eerste plaats een leuke, sportieve middag voor iedereen, maar na een toernooi zie je het aantal leden vaak toenemen Esmée Lankhuijzen, mede-organisator schoolvoetbaltoernooi

Speciaal verlof

Het toernooi in Klundert wordt al een aantal jaren georganiseerd door Wim Lankhuijzen, voorzitter van de Jeugdcommissie bij VV Klundert. Nieuw in de organisatie dit jaar is dochter Esmée, die speciaal verlof van school kreeg om bij het evenement aanwezig te kunnen zijn.

Wim: „Eigenlijk wilde Esmée in 2020 al mee gaan organiseren, maar toen kon het toernooi vanwege corona helaas niet doorgaan.” Ook het jaar daarna lieten de maatregelen het niet toe een toernooi te organiseren.

Sportieve middag

Nu het toernooi na twee jaar wel weer door kon gaan, lijken de kinderen van de basisscholen Het Bastion, De Molenvliet, De Rietvest en de St. Jozefschool des te meer plezier te hebben tijdens de sportmiddag. Mede door het succes van het jaarlijkse toernooi, is de jeugdafdeling van VV Klundert flink gegroeid. Esmée: „Hoewel we in de eerste plaats een leuke, sportieve middag voor iedereen willen organiseren, zie je het aantal leden na een toernooi vaak wel toenemen.”

Hoewel het toernooi natuurlijk vooral om de sport en het plezier draaide, vielen er wel degelijk prijzen te winnen. De felbegeerde wisselbeker ging dit jaar naar de St. Jozefschool. Zij hadden als school het beste gemiddelde in de poulewedstrijden. Maar er waren ook nog andere prijzen te verdelen. In de poule van groep 3-4 ging de winst na strafschoppen naar Bastion 10. Rietvest 1 ging in de poule van groep 7-8 met de beker naar huis.

Regiofinales

In de poule van groep 5-6 kwam Rietvest 3 als winnaar uit de bus. Dit team van jongens en meiden mag het op woensdag 18 mei gaan opnemen tegen andere scholen West-Brabant in de regiofinales voor groep 5-6, die dit jaar in Klundert zullen worden gespeeld.