Na speld en oorkonde nu ook boek voor ‘Vrienden van Langeweg’

video Vanaf maandag appverbod op de fiets: ‘Ik botste vol tegen de paal aan’

27 juni Even een ander nummer op Spotify aanklikken terwijl je fietst? Of snel appen dat je tóch mee-eet? Dat kan vanaf maandag een duur geintje zijn. Want word je betrapt met een telefoon in je hand op de fiets, riskeer je een boete van 95 euro.