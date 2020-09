Na jaren groen licht voor Logistiek Park Moerdijk: 142 hectare grond wordt bebouwd voor nieuwe bedrijvigheid

Proef met corona-snel­test in Breda: binnen vijftien minuten de uitslag

26 september BREDA - In de teststraat in Breda worden vanaf maandag coronasneltesten uitgevoerd. Dat gebeurt bij wijze van een proef die moet uitwijzen of de sneltest betrouwbaar is en in de praktijk toepasbaar. Als dat uit onderzoeken blijkt, wil het kabinet ze vanaf november op grote schaal invoeren wat de druk op de teststraten aanzienlijk moet verlagen.