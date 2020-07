Na iedere oefening wordt de dumbbell gedesinfecteerd, maar niemand die moppert

Teruggefloten

‘Alles went, dus dit ook’

In de grote zaal beneden staan alle fitnessapparaten nu met het gezicht naar de muur zie ik. ,,Die regel is ingesteld om verspreiding van allerhande vocht te minimaliseren”, vertelt Pals, om daar grijnzend aan toe te voegen. ,,En ja, die muur is saai, ik weet het, maar alles went, dus dit ook.”

Sprayen en poetsen

Waar we normaal gesproken twee-aan-twee de circuittraining doen, is dat vanaf vandaag in je eentje. ,,Zo kunnen we de 1,5 meter garanderen”, licht Angela toe. Na iedere oefening pakken we de flessen desinfectie, waarna we flink poetsen op gebruikte dumbbells, core-bags en gewichten. Na de les doen we dat zelfs nog eens dunnetjes over. Niemand moppert, iedere aanwezige sporter sprayt en poetst zie ik om me heen. We zijn allemaal blij dat het weer kan.