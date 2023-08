Na een periode van verkeersellende gaat de Haringvlietbrug weer open: ‘Het was een heftige ingreep’

Versteke­ling verlegt werkter­rein: Nederland­se zeehavens niet langer hotspot voor oversteek naar Engeland

Het aantal migranten dat vanuit Nederlandse zeehavens illegaal de oversteek naar Engeland probeert te maken is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de marechaussee en de zeehavenpolitie in Rotterdam. ,,We zien een verschuiving, de smallboat-problematiek vanuit Frankrijk neemt in omvang weer toe.”