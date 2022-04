Na een lange werkdag het café in? Nee, nee, zei de pastoor in Fijnaart: ‘Ga maar muziek maken’

Fenderte­naar stelt gemeente aansprake­lijk voor waterover­last: ‘Peilen of ze ons tegemoet komen’

FIJNAART - De gemeente Moerdijk is aansprakelijk voor wateroverlast die bewoners van de Prinses Christinastraat in Fijnaart ondervinden. Dat stelt Fendertenaar Wim de Graaff die een advocaat in de arm heeft genomen.

