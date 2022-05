Na drie jaar eindelijk weer puffen en zweten tijdens Dorpsweek Standdaarbuiten

Dekkers Haarmode stopt na 67 jaar: ‘Klanten vroegen mij: weet je wel zeker dat je gaat stoppen?’

KLUNDERT - Sinds de vader van Arie Dekkers in 1955 met de kapperszaak begon, is Dekkers Haarmode een begrip in Klundert. In 1986 nam Arie de zaak van zijn vader over. Per 1 juni, 36 jaar later, sluit de kapperszaak de deuren. Een beslissing die door veel klanten wordt betreurd.

13 mei