Na corona weer stadswandelingen in Klundert: ‘Heeft een rijke geschiedenis en veel mooie plekjes’

Opluchting voor sportieve Willemstad­ters: ‘Erg blij dat trimtoe­stel­len kunnen blijven’

WILLEMSTAD - De trimbaan in Willemstad is voorlopig gered. Dat is te danken aan een eenmalige subsidie van ruim 3000 euro van de gemeente Moerdijk. ,,We zijn er erg blij mee, net als de vele gebruikers.”

28 april