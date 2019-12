Na alle stress nu ‘superleuk werk’ aan toekomstige waterkant in Zevenbergen

,,Het is wel een mannenwereld, hoor. Soms lijkt het wel of ik weer terug in mijn oude studentenhuis in Nijmegen ben”, lacht Ruben Herregodts. Anderhalf jaar werkt hij nu in ‘de bouw’. Vanuit zijn kantoor aan de Zuidhaven kijkt hij uit over het grote graafwerk, even verderop maken stratenmakers meters op de Markt. ,,Heel bijzonder dat ik met zo'n mooi project mag beginnen, toch?”