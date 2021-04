Na 35 jaar gaat garage Smaal op slot: ‘Het wordt vrijdag nog lastig als de deur echt dicht gaat’

Esther Eenhuizen werkte bijna 10 jaar in het bedrijf van haar vader Jos, die vorig jaar overleden is. Volgens haar is de sluiting een weloverwogen besluit. ,,Na het overlijden van mijn vader, wilden we voldoende tijd inbouwen en geen overhaaste beslissingen nemen. Vanaf september 2011 ben ik in het bedrijf gekomen en heb het er al die tijd naar mijn zin gehad, het was leuk om met mijn vader en monteur Johan samen te werken.’’



,,Er is nooit een goed moment om te stoppen. Het is immers het levenswerk van mijn vader, maar ik sta erachter – hoe jammer ik het ook vind. Samen met mijn moeder, broer en zus hebben we de beslissing genomen. Moeder is nu eigenaar van het bedrijf. Komende tijd gaan we de spullen uitzoeken en overwegen wat we met het pand gaan doen.’’