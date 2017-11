Na 25 jaar stopt hulpsinterklaas Jan (71): 'Plezier overtreft het gemis'

Na de intocht van aanstaande zaterdag hangt hij zijn staf aan de wilgen. "Het is mooi geweest. Ik neem liever zelf afscheid, dan dat iemand me moet komen vragen of ik er alsjeblieft mee wil stoppen omdat ik te oud word."

Ik neem liever zelf afscheid, dan dat iemand me moet komen vragen of ik er alsjeblieft mee wil stoppen omdat ik te oud word

Een kwart eeuw geleden werd Keijzer door een persvoorlichter van de gemeente gevraagd of hij interesse had om Sint te worden. "Ik kom uit Noord-Holland, net als Bram van der Vlugt ('oud-collega', red.) Qua tongval lijkt het dus wel."

Shows

Nadat Keijzer de functie accepteerde, ging het decemberballetje rollen. "Met Martijn van Tilburg en John Rikkers speelden we bij verschillende bedrijven een sinterklaasvoorstelling. Dit sloeg zo aan, dat we al snel ons eigen theaterproductiebedrijf 'Sinterklaas Entertainment' startten. Het liep als een trein, we hadden shows door heel Nederland. Toch zijn we er vorig jaar mee gestopt, op het hoogtepunt."

Outfit

Het is niet de enige overlap die Keijzer met het sinterklaasjournaal heeft. De mijter die bij Keijzers pak hoort, figureert in het programma van Dieuwertje Blok. "Mijn pak heb ik jaren geleden speciaal in Hilversum laten maken door dezelfde couturier als Bram van der Vlugt. Toen ik in de catacombe van het mediapark was om het op te halen, ging iemand er ineens met mijn mijter vandoor. Bleek dat ze 'm filmden voor de intro van het sinterklaasjournaal!"