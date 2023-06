N389 tussen Zevenbergen en Etten-Leur krijgt in 2026 rotonde bij Zwartenbergse Molen

Criminele bendes aan de haal met kostbare g­ps-apparatuur boeren: ‘Het is bar en boos op dit moment’

LAGE ZWALUWE - Op een ochtend stapt agrariër Corné Polak nietsvermoedend zijn schuur in. Maar als hij naar zijn tractors kijkt, wordt hij minder vrolijk: zijn gps-apparatuur is weggehaald. ,,Dit is heel zuur.”