'n Bietje Koekoek in Zevenbergen omarmt het water

ZEVENBERGEN - Meestal kijken organisatoren van evenementen met angst en beven naar boven, maar Petra Wevers zou het helemaal niet erg vinden als er dit weekend een buitje valt. ,,Dan maken we er gewoon een waterfestijn van'', zei ze zaterdag bij de opening van 'n Bietje Koekoek in Zevenbergen. ,,We gaan feesten en knallen.''

De tweede editie van 'n Bietje Koekoek - zaterdag en zondag in en bij de pulphal van de voormalige suikerfabriek - is onderdeel van het Waterpoortweekend in de gemeenten Moerdijk, Tholen, Steenbergen en Halderberge. Het thema is 'Aan de Waterkant'. Vandaar dus dat wat regen niet uit de toon zou vallen.

Geheel in stijl opende wethouder Désirée Brummans het evenement door aan te komen en weg te rijden in een Toyota Mirai, een auto die op waterstof rijdt. Dat deed haar ook genoegen omdat ze als wethouder onder meer duurzaamheid in haar pakket heeft. Ze zei te hopen dat ook voor dit soort wagens snel een tankpunt komt in de gemeente. ,,Nu moet je daarvoor geloof ik naar Rhoon, dat is nogal een stuk om.''

Wevers is er volgens Brummans in geslaagd om 'n Bietje Koekoek in mum van tijd uit bouwen naar een evenement dat de gemeente Moerdijk op de kaart zet.

Rondom de pulphal staan dit weekend tal van kramen met streekproducten. Deze zaterdag bijvoorbeeld verkoopt heemkundekring Willem van Strijen de Zevenbergse Slof, een lekkernij van bladerdeeg en suiker die er vroeger was voor arme mensen. Die konden zich geen duur gebak veroorloven, maar dankzij de Zevenbergse Slof was er toch een traktatie voor de communicantjes.

In het deel waar de foodtrucks en eettentjes staan, bereidt Bryan van Gennips in foodcaravan Carafantastisch aardappeltwisters en wafellolly's. Het begon als grapje bij het cafetaria in Zevenbergschen Hoek, maar heeft serieus vorm gekregen. Sinds dit jaar staat de caravan met het lekkers op braderieën en evenement zoals 'n Bietje Koekoek. ,,Wij willen ons dit eerste jaar vooral laten zien. De mensen moeten weten dat we er zijn. Later willen we naar meer en ook grotere festivals.''

Water speelt dus een grote rol dit jaar op 'n Bietje Koekoek. Langs de Roode Vaart is een stadsstrand, met ijssalon en cocktailbar. Zaterdagmiddag is op de Roode Vaart een badeendjesrace, zondagmiddag een Drakenbootrace. Bij de brandweer zijn waterspelletjes te doen.

Een optreden van Dave Budha, de in Zevenbergen geboren en getogen Dave Broeders, vormt zondag de afsluiting van een uitgebreid entertainmentprogramma.