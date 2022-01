MR's Klundert oneens met schoolbestuur De Waarden: ‘Vergaande integratie scholen gewenst’

KLUNDERT - Het nieuwe scholencluster dat Stichting De Waarden voor ogen heeft in Klundert, is niet de school die de medezeggenschapsraden van basisscholen Het Bastion en De Rietvest in Klundert graag zouden zien.

Er moet wat deze twee MR's betreft veel meer gezamenlijks gebeuren in de nieuwe school: niet ‘maximaal 30 procent gezamenlijk’ zoals De Waarden vindt, maar andersom ‘maximaal 30 procent níet gezamenlijk’. Dat schrijven de MR's in een brief aan gemeenteraad en B en W van Moerdijk.

De raad vergadert donderdag over het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe school in Klundert voor Bastion, Rietvest, Molenvliet en Palet. De Waarden is voor een campus waarbij vier scholen en ook kinderopvang bij elkaar komen te zitten, liefst in de buurt van De Niervaert. Het college wil daarnaast ook het gasfabriekterrein, Blauwe Hoef onderzoeken en de plekken waar de scholen nu staan.

MR's: vergaande integratie

Volgens de MR's is er een ‘andere breed gedragen visie gericht op vergaande integratie’ van de bestaande basisscholen (met maximaal dertig procent niet-gezamenlijkheid). ,,Hiermee kan kwalitatief het onderwijs prima geborgd worden en daarnaast kan ook prima recht gedaan worden aan specifieke wensen van de scholen, ook op het terrein van geloofsovertuiging.” De Rietvest is katholiek, Het Bastion protestant. Volgens de MR's baseert De Waarden haar visie op de inbreng van een beperkt aantal ouders van kinderen die niet op Bastion of Rietvest zitten.

De Waarden: geloofsrichtingen kun je niet negeren

Stichting De Waarden is ‘verrast’ over de brief, zegt woordvoerster Grada Huis. ,,Het bestuur is óók voor vergaande integratie en hoe je dat vorm geeft, is zeker niet in beton gegoten. Er is echt nog ruimte om over de invulling dichter bij elkaar te komen tijdens het proces, maar de geloofsrichtingen kun je daarbij niet negeren. Wat ons betreft is het veel te vroeg voor het innemen van definitieve standpunten.”

Aanvankelijk dacht de Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant ook nog mee over de scholenvisie voor Klundert, maar openbare basisschool De Cocon sloot in februari 2021 de deuren omdat er te weinig leerlingen waren.