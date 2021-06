Motorrijder overleden na botsing met auto in Fijnaart, slachtofferhulp geregeld voor motorgroep

José van der Valk verlaat na 45 jaar de Keet: ‘Ik zag ze denken: het valt toch wel mee met dat gekke mens!’

15 juni ZEVENBERGEN – Langsgaan bij de Keet is niet alleen een kunstatelier bezoeken, maar ook een tijdreis maken door Zevenbergen zelf. Van de kogelgaten uit de 2e Wereldoorlog in de muur tot aan het laatste schilderij dat nog nat is van de verf. Nu de huidige bewoner, kunstenaar José van der Valk, gedwongen wordt het bijltje erbij neer te gooien is het een mooi moment om terug te blikken op haar periode in dit markante kunstgebouw.