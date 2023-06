Motorrijder komt om bij ongeluk op A17, snelweg weer open

ZevenPop is met ruim 1500 bezoekers een blijvertje: ‘Volgend jaar weer, misschien wel met een tweede avond’

ZEVENBERGEN – ZevenPop heeft op zaterdag zijn rentree gemaakt in Zevenbergen. Het nieuwe festival draagt dezelfde naam als een Zevenbergs muziekevenement uit 1988 en wekt een golf van nostalgie op bij de bezoekers: ,,Het brengt me een klein beetje terug in de tijd.”