Moord in de polder: Gewetenloze minnares of liefhebbende moeder

LongreadZEVENBERGEN - Moord in de Zwartenbergse polder. Crimi over een hopeloos verliefde douanier, een timmerman en zijn vrouw die koste wat kost bij hem weg wil. Waargebeurd, honderd jaar geleden.

Was overspelige Francisca een gewetenloze vrouw die haar minnaar subtiel tot een fataal schot aanspoorde? Of een liefhebbende moeder die het beste wilde voor haar bloedjes van kinderen en zichzelf?

Molenstraat

Jan Uitdewilgen (zittend, met armen over elkaar) met collega's op suikerfabriek Zwartenberg. © Ton van den Wijngaart Het is september 1917. Aan de Molenstraat in Zevenbergen wonen Jan Uitdewilgen en Francisca Jacobs. Hij is timmerman bij suikerfabriek Zwartenberg. Zij runt hun tabakswinkeltje aan huis en zorgt voor drie kleine kinderen.



Hun simpele leven raakt in die herfstdagen totaal van slag als Gerrit de Boer (dan 26) voor zijn sigaartjes binnenkomt. De commies 3e klasse van Rijks Belastingen is een Fries en tijdelijk gelegerd in West-Brabant, waar hij in de grensstreek smokkelaars moet opsporen. Gerrit woont steeds voor korte periodes in verschillende kosthuizen en belandt zo ook in Zevenbergen.



Als deze douanier op een septemberdag voor het toonbankje van Francisca (33) staat, raken ze op slag verliefd. Hevig. Hij komt in de weken erna vaker, en van vaker komt seks. 'Vleeschelijke gemeenschap' zoals dat later in het strafdossier zal worden aangeduid.

Tenzij...

Francisca Uitdewilgen-Jacobs, Zevenbergen. © Ton van den Wijngaart Het is tijdens deze onderonsjes dat Francisca haar jongere minnaar in vertrouwen neemt en vertelt dat zij geen gelukkig leven heeft. De dan 38-jarige Jan mishandelt haar, vertelt zij al dan niet naar waarheid. Maar ze wil hoe dan ook van hem af. Als het nog langer duurt, zo preludeert Francisca op haar toekomst, vlucht zij in het voorjaar van 1918 stellig met haar kroost naar Engeland. Tenzij...



Tenzij er een manier is om van Jan af te komen. De echtgenote zegt het niet met zoveel woorden, maar laat doorschemeren dat zij geheel en voorgoed van Gerrit zal zijn als Jan 'er eenmaal niet meer is'. Het is juist in die winterdagen dat de jonge Fries, ver weg van zijn geboortedorp Echten, hoort dat zijn lief daar in het hoge Noorden een einde wil maken aan hun verloving. Die duurt dan inmiddels twee jaar, maar ze ziet haar douanier wel erg weinig. Dat vindt Gerrit bij tijd en wijle in Zevenbergse armen ook, maar het brengt hem toch behoorlijk van zijn stuk.

Levensverzekering

En Francisca voert ondertussen de psychologische druk op. Vraagt of hij al heeft bedacht hoe ze van haar hardvochtige gemaal af kunnen komen. Ze vertelt tussen neus en lippen door dat Jan nog een huisje in Roosendaal bezit, uit een erfenis van zijn vader Martien. Dat nog tot het voorjaar van 1918 een aardige levensverzekering van duizend gulden loopt. En dat in het dressoir een mooi gouden horloge van Jan ligt, een sieraad dat ooit aan Gerrit zal toebehoren. Als...

Haar Jan, pezig en klein van stuk, werkt lange dagen en heeft niks in de smiezen. Zelfs als Gerrit wel erg vaak sigaren komt kopen. Die is ondertussen dermate met het echtpaar bevriend dat hij somtijds mag aanschuiven aan tafel en bij gelegenheid zelfs blijft slapen in het arbeiderswoninkje. Terwijl het dorp roddelt over wat daar gebeurt, heeft de echtgenoot, die af en toe op café een pilsje drinkt met zijn nieuwe kameraad, niet in de gaten wat achter zijn rug geschiedt. En het zal nog erger worden...

Francisca geeft Gerrit aan dat zij met hem zal trouwen 'als zij op een of andere manier alleen zou komen te staan'. Details worden niet besproken in de brieven die de geliefden elkaar sturen als de douanier in de winter wat vaker uit de buurt is. Ze hebben het bijvoorbeeld wel over Engeland, maar niet over de toekomst van haar kinderen: Maria (8), Matheus (7) en Marinus (4).

Slaag

Op zondag 20 januari 1918 gaat Francisca op bezoek bij haar amant, die dan in Etten woont, bij de familie Peeters aan het Moleneind. Ze beweert dat zij weer 'slaag heeft gehad' en vraagt hem, zo verklaart Gerrit later voor de rechter, of hij al een revolver heeft. De ongedurige echtgenote maant tot spoed, zeker nu de levensverzekering van duizend gulden voor Jan op 15 februari gaat aflopen. Gerrit moet haar man 's avonds maar eens meenemen als hij smokkelaars zoekt, stelt zij later per briefkaart voor.

De arme douanier komt er niet meer onderuit. Zowel op maandag 11 als dinsdag 12 februari ontmoet hij zijn liefdesrivaal in café Weduwe Van Steen in Leur, waar ze eerst biljarten en een biertje doen. Vervolgens zoeken ze smokkelaars, maar treffen er geen. Ze zijn beiden op de fiets en Gerrit heeft een geladen revolver bij zich, maar durft zijn moorddadige plan niet uit te voeren. Als ze samen terugkeren in Zevenbergen en Francisca Jan met een smoes om een boodschap stuurt, barst Gerrit in snikken uit. ,,Ik kan er niet toe komen." Zij zegt dat ze de wanhoop nabij is: ,,Indien je er niet mee doorgaat, geef mij dan de kogel maar."

Slapen

De Boer blijft bij het echtpaar thuis slapen en wordt de volgende ochtend, de fatale woensdag 13 februari, nog eens indringend toegesproken door Francisca. Gerrit heeft geluk, want Jan stelt zelf voor die avond nog eens de fiets te pakken. Zo gaan ze samen na hun gewone werk over de Hazeldonksezandweg richting de Zwartenbergse polder. Het is fris en onbewolkt. Op de draaibrug over rivier De Mark zwaaien ze nog naar commies De Ridder, een collega van Gerrit.

Over de afgelegen Haagsche Dijk nadert het tweetal de molen en het aanpalende café Coppens tot op honderd meter. Ze zetten hun fietsen tegen een boom en babbelen wat in de avondschemering. Gerrit heeft onder zijn jas een met scherp doorgeladen revolver. Jan staat naast hem met de handen in zijn jaszakken, als Gerrit besluit te doen waar Francisca al zo lang op aandringt. Hij kan hem op anderhalve meter afstand niet missen. De kogel knalt dwars door het hoofd van Jan. Morsdood.

Jenever

Gerrit spoedt zich naar Zevenbergen, maar drinkt onderweg nog een jenever in de kroeg van Mijntje Schipperen die zich hem later zal herinneren als 'een manspersoon nat en hevig zwetend, erg gespannen en emotioneel'. Rond half elf arriveert De Boer bij Francisca. Samen voeren ze in het dorp een toneelstukje op, zogenaamd op zoek naar een plotseling verdwenen Jan.

Diens lijk, de handen nog in de zakken, wordt de volgende donderdagochtend gevonden door twee jachtopzieners. De politie legt meteen de link met Gerrit en Francisca. De douanier wordt door de veldwachters De Kever en Van Steen thuis opgehaald en blijkt in zijn portefeuille brieven te hebben waaruit een 'duidelijke verhouding bleek met vrouw Uitdewilgen' Hij wordt overgebracht naar het molenaarscafé Coppens waar rechter-commissaris Berger zitting houdt. Gerrit bekent meteen en verdwijnt richting strafgevangenis Breda. Zijn geliefde wordt nog diezelfde dag gearresteerd, op verdenking van medeplichtigheid. De politie vindt een stapeltje liefdesbrieven. Francisca geeft toe dat ze wist van zijn plan en niets heeft ondernomen om dat te verijdelen.

Berouw

Gerrit doet geen enkele moeite om straf te ontlopen en schrijft de rechter uitvoerig over zijn leven, zijn gemoed en zijn berouw. ,,...het baat niets, het is niet terug te nemen, gaarne zou ik dit met mijn eigen leven willen bekostigen, indien dit mogelijk was..." Francisca ondertussen, laat niet na te getuigen dat zij hem nooit heeft gezegd haar man te vermoorden en dat zij zou hebben beloofd met Gerrit te trouwen.

Op donderdag 6 juni wordt commies Gerrit de Boer door de rechtbank in Breda veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis. Dezelfde rechters spreken Francisca Uitdewilgen-Jacobs vrij bij gebrek aan bewijs voor opzettelijke uitlokking tot moord. Terwijl Gerrit definitief richting cachot verdwijnt, haalt Francisca haar kinderen op bij familie en een pensionaat. Over de gruwelijke historie wordt niet gesproken. Nooit, nergens, zo vertellen de kinderen later.

Buitenechtelijk

De weduwe verhuist naar Roosendaal, waar ze inmiddels een huis van haar vader heeft geërfd én beschikt over het pand van Jan zaliger. Nog in 1918 verkast zij naar Boxtel, heeft dan de drie kinderen weer bij zich, gaat een half jaar later weer terug naar Roosendaal en krijgt een vierde kind. Alberta, buitenechtelijk, vader onbekend. Mogelijk is Alberta de dochter van Alfons Otten, een man aan wie zij in Roosendaal kennis heeft gekregen en die zijn gezin voor Francisca verlaat. Zij trouwen veel later, in 1927, als zijn vrouw is overleden. Alfons is dan 51, Francisca 47. Ze belanden uiteindelijk in Merksem, waar Francisca in 1949 overlijdt. Haar tweede man sterft een natuurlijke dood, in 1962.

Ook haar vier kinderen leven voor zover bekend niet meer. Wel is er in ieder geval nog een Belgische kleindochter van Francisca, Suzy Uijtdewilgen. Genoemd naar haar oma en uiteindelijk blij dat dit verhaal over haar grootmoeder bekend is geworden. ,,Voor mij lang een ontbrekend stukje familiegeschiedenis, ik was pas vier maanden oud toen bomma stierf. Pas in 2011 vernam ik dit gruwelijke verhaal. Daar schrok ik van, maar ik hoorde ook van dat bomma een fiere vrouw was die zeer goed voor haar kinderen zorgde."

Vervroegd vrij

En douanier Gerrit? Die komt ietwat vervroegd vrij uit de gevangenis van Leeuwarden, wordt vertegenwoordiger en trouwt eind 1929 in Utrecht met Hendrika Picard. Ze krijgen één kind en beginnen later een kruidenierszaak. De Boer overlijdt in 1973 op 81-jarige leeftijd.

* Dit verhaal is gebaseerd op onderzoek van de Etten-Leurenaren Ton van den Wijngaart, auteur van Moord op de Kadijk, Kees Goverde en Cor Kerstens. Verder op anekdotes van nazaten, archiefstukken van onder meer de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom, en het uitvoerige strafdossier.

Krantenverslag rechtszaak moord op de Kadijk, Leur. © archief Cor Kerstens