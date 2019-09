Mooie hemelboom in Zevenbergen wordt gekapt. Waarom?

Rondleidin­gen grote graafwerk Zevenber­gen: ‘We krijgen veel vragen’

5 september ZEVENBERGEN - Er is zo veel belangstelling voor het opengraven van de haven in Zevenbergen, dat er rondleidingen komen. Eind deze maand in de eerste. ,,Vooralsnog iedere zes weken, maar is er meer animo, dan plannen we er meer in”, zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk.