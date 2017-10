Mooi seizoen, maar houdt Willemstad de Waterbus? 'Eerst nog evalueren'

Toch is dat geen garantie dat de bus volgend jaar opnieuw vaart. ,,We gaan binnenkort evalueren met onze opdrachtgever de Droomfonds Partners", zegt algemeen directeur Eric Schippers. ,,Daarvan hangt af of, en zo ja hoe we doorgaan. Maar de wens is er zeker."

Afgeblazen

Expeditie Haringvliet, zoals de Zuid-Hollandse pendeldienst heet, heeft afgelopen zaterdag het seizoen afgesloten, een dag eerder dan gepland; vanwege het slechte weer werden de vaarten zondag afgeblazen.

Betere spreiding

Ook wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk heeft signalen gekregen dat het goed is gegaan. ,,De druk is wat afgevlakt door een betere spreiding." Vorig jaar is gestart met een pilot van één dag per week. ,,Toen bleek dat het ontzettend goed liep. Daarom is besloten de dienst in 2017 met twee dagen uit te breiden: niet alleen op zondag, maar ook op vrijdag en zaterdag."

Stijging

Het is nog niet bekend hoeveel mensen vanuit Willemstad gedurende het hele seizoen gebruikgemaakt hebben van de snelle ferry . Begin oktober is al wel een voorlopige meting gedaan: toen werden 1.314 opstappers vanaf de vestingstad geteld; in 2016 waren het er op die datum 1.281. ,,Dat is dus een stijging", aldus een tevreden Zwiers. In totaal maakten 9.733 mensen gebruik van de Expeditie Haringvliet, een kleine 1.000 meer dan vorig jaar.

Aanlegsteiger

Om de waterbus in Willemstand te laten aanmeren, heeft de gemeente Moerdijk naast restaurant Vista een aparte aanlegsteiger voor een bedrag van 190.000 euro laten bouwen. Het is van meet af aan de bedoeling geweest dat andere partijen hier ook gebruik van gaan maken.

Reuring

Tot nog toe zijn er geen concrete kandidaten, erkent Zwiers. ,,Maar er is wel reuring. In principe kan iedereen die een goed idee heeft, met ons komen praten. Denk aan een soort watertaxidiensten."