Monumenten zetten de deur open. ‘Ook bij bewoonde panden binnen kijken’

Vanwege de coronarichtlijnen is het niet voor alle monumenten mogelijk om mee te doen. Langs de route wordt het publiek erop gewezen dat zij anderhalve meter afstand moeten houden.

Quote Bij sommige panden mogen de bezoekers binnen kijken Gert van der Ros, Kunst & Monumenten Route Moerdijk

De organisatie van Moerdijk heeft een hoop nieuwe locaties verzameld. In totaal zijn dit weekend 34 locaties te bezoeken. ,,Ook bewoonde rijksmonumenten. Bij sommige panden mogen de bezoekers binnen kijken. Huize Bloemendael in Zevenbergschen Hoek is zo'n plek . Dit oude veerhuis is gebouwd in 1612 en is nog helemaal in originele staat”, vertelt voorzitter Gert van der Ros van Kunst & Monumenten Route Moerdijk.

Documentaire

Leo Dekkers heeft een documentaire samengesteld, zodat belangstellenden in Etten-Leur niets hoeven te missen. De documentaire gaat over monumenten die een relatie hebben tot het thema ‘inclusie’, wat aansluit bij het landelijke motto ‘mijn monument is jouw monument’.

Bezoekers kunnen deze documentaire zaterdag bekijken in het Streekmuseum (in het Paulushofje) en het Drukkerijmuseum. Zowel zaterdag als zondag draait de documentaire in de Van Gogh kerk.

Volledig scherm Het Paulushofje in etten-Leur is al vele jaren deelnemer aan de landelijke Monumentendag, zoals hie rin 2017. © Tonny Presser

Kunstroute

Omdat Open Monumentendag dit weekend samenvalt met de Kunst & Monumenten Route Moerdijk, stallen maar liefst zestig kunstenaars hun kunst uit in en rondom de historische panden.

Kunstexposities zijn te vinden bij onder andere het voormalig Koetshuis (het Kasteeltje) in Zevenbergen, Ceciliahoeve in Langeweg en Bunker 1884 in Willemstad. Van der Ros: ,,Dit weekend is op Fort Sabina een tentoonstelling te zien van Japanse bloemschikkunst van de Sogetsuschool.”

Historische figuren en oude ambacht

,,D’Orangemolen in Willemstad is een aanrader. Bezoekers kunnen hier een rondleiding krijgen. Zondag draaien de wieken en liefhebbers kunnen zien hoe dit van binnenuit in zijn werk gaat.” vertelt de voorzitter enthousiast.

Het 17de-eeuwse Mauritshuis in Willemstad is in juli opnieuw geopend. Het monument is uitgebreid met veel interactieve onderdelen. In de voormalige secretariskamer is een Canonkamer ingericht. Historische figuren zoals prins Maurits en Lodewijk Napoleon verschijnen rondom schilderijen op het behang.

In een andere ruimte wordt een korte film getoond. ,,Tussen het Mauritshuis en Fort Sabina rijdt een shuttlebus. Op het fort is een horecagelegenheid waar mensen iets kunnen eten of drinken”, zegt voorzitter Van der Ros.

Muziek

In Etten-Leur geeft zanggroep Ex Ligno, onder leiding van Dieneke Bicknese-de Rhoter, diverse optredens op zaterdag- en zondagmiddag in het Paulushofje. Het repertoire van de zanggroep bestaat uit liedjes uit de Middeleeuwen tot en met de Renaissance en wordt gezongen in gepaste kledij.

De Open Monumentendag is gratis te bezoeken. Voor meer informatie en het volledige programma: www.openmonumentendag.nl