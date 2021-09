Monumenten route Moerdijk: ‘Kunnen we eindelijk eens in die tuin kijken’

Watersport wordt populair­der: ‘Zeilen onthaast. Zelfs op de fiets gaan we drie keer zo hard’

2 september WILLEMSTAD - Als jongetje van 6 jaar was hij al op het water te vinden. Dagen achter elkaar klooien met bootjes, zoals Paul-Michiel Koning het zelf noemt. Was hij niet met een surfplank in de weer, dan was het wel met een zwaardbootje.