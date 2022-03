Moniek is als hoffotograaf dag en nacht op pad tijdens carnaval in Zevenbergen: ‘Ik maak duizenden foto’s’

,,Ik ben in 2016 gevraagd om hoffotograaf te worden. Ik had nog nooit een camera in mijn handen gehad. Waarom ze mij dan toch vroegen? Mijn moeder Anja zat in het bestuur van de stichting, zij stopt na dit jaar. Maar ze wisten dat ik wel creatief inzicht had, ze kenden me natuurlijk ook al sinds ik 13 was. Toen zijn we vanuit Klundert naar Zevenbergen verhuisd.