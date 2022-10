Molenstraat Standdaarbuiten tegen plannen Van Krimpen: ‘Bedrijf wordt net zo groot als 327 huizen’

Trainings­kamp in Zweden of Duitsland moet jeugdig Groen-Wit met nieuwe trainer helpen omhoog te klimmen

Een trainingsstage in de winter. Het is voor menig voetbalclub op de hoogste niveaus van Nederland de normaalste zaak van de wereld. Maar op het zesde niveau in het handbal? Niet bepaald, maar bij Groene Ster laten ze niks aan het toeval over. Met een nieuwe trainer aan het roer van de damesploeg is de club ambitieus. ,,We hebben grootse plannen en mikken op een plaats in de top 3.”

