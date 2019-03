Mogelijk demonstratie bij Shell Moerdijk, vakbonden stellen oliebedrijf ultimatum

Student De Rooi Pannen maakt furore bij Franse kookwed­strijd: ‘De hele school is trots’

23 maart BREDA/FIJNAART - Het was de eerste keer dat de Franse kookwedstrijd Concours Olivier Roellinger leerling-koks uit de rest van Europa toeliet. Fijnaarter Terence van Lenten (24) van De Rooi Pannen in Breda durfde de uitdaging aan en reisde afgelopen week samen met zijn docent naar Dinard. Met zijn gerechten The touch of Dutch pakte hij de eerste plaats. ‘Ik ben nog van slag’.