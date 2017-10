Moet echtgenoot omgebrachte Wendy Rikkers jarenlang de cel in?

VIDEO 'Wie rooft de kluis van de Rabobank in Oud-Beijerland leeg?'

6:00 OUD-BEIJERLAND - Langzaam daal ik de trap af naar de kelder. Er knippert een rood alarmlicht. Nog niet eens zo lang geleden liepen hier de medewerkers van de Rabobank Oud-Beijerland. Maar zij zijn verhuisd naar Heinenoord. Ze hebben het bankgebouw leeg achtergelaten. Mijn opdracht is de schat, die in de kluis ligt of staat, weg te halen.