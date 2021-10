Moerdijkse winkels langer open op zon- en feestdagen? ‘Ondernemer heeft er helemaal niet om gevraagd’

Voorlopig blijft de winkeltijdenverruiming voer voor discussie. De grootste partij in de raad, Onafhankelijk Moerdijk, is voor het plan van het college. Raadslid Murat Tolu: ,,De maatschappij verandert en ‘leeft’ 24/7. De zondagsrust mag belangrijk blijven voor degene die dat wil, maar niet belemmerend zijn voor andersdenkenden.”

Blokkade

,,We moeten eens stoppen met nadenken voor die ondernemers”, vindt VVD-raadslid Erik van der Linden. ,,Ze kunnen dat heel goed zelf. Laten we de blokkade van openingstijden opheffen en de keuze aan henzelf laten.”

Tot de groep tegenstanders behoren onder meer de ChristenUnie en het CDA. ,,Landelijk staan de koopavonden ter discussie en het personeel is schaars“, zegt CU-fractievoorzitter Bert Schreuders. ,,En wij gaan de ruimte geven aan winkeliers om ze open te houden? We zijn ook voor bescherming van kleine winkeliers in de kernen. Het mag duidelijk zijn dat wij tegen het voorstel zijn.

Overbodig

Zijn CDA-collega Silvana Vermunt: ,,We hebben het idee dat de wens niet van de ondernemers vandaan komt, maar juist een beetje in hun richting wordt geduwd. Als echt duidelijk wordt dat er meerdere ondernemers zijn die zelf met het verzoek komen, hadden we er mogelijk anders in gestaan. Maar dat is nu niet het geval.”