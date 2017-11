Moerdijkse wethouder Kamp onder vuur over windmolens A16

ZEVENBERGEN - De Moerdijkse oppositiepartijen PvdA en BBM zijn nog niet klaar met wethouder Jaap Kamp. Ze hebben geen goed woord over voor hoe de wethouder is omgesprongen met de windmolens die langs de A16 moeten komen.

Quote De wethouder weet wensen niet te realiseren en schept verkeerde verwachtingen PvdA-fractie Moerdijk De PvdA-raadsleden Mieke Pistorius en Bisar Çiçek verwijten Kamp 'mismanagement' nu de provincie zeer tegen de zin van de gemeente en inwoners van het dorp Moerdijk tien turbines wil plaatsen bij knooppunt Klaverpolder. ,,De wethouder weet wensen niet te realiseren en schept verkeerde verwachtingen'', melden ze in een persbericht.

Ook fractievoorzitter Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk vindt dat de communicatie 'niet correct en/of incompleet' is geweest. Kamp en ook burgemeester Jac Klijs zouden volgens De Pijper inwoners en raadsleden er op gewezen hebben dat het beter was om met de provincie mee te denken. ,,Zodat we inspraak zouden hebben. Zie het resultaat.''

De Pijper wil de kwestie rond de windmolens donderdagavond aan de kaak stellen in de raadsvergadering. De gemeenteraad beslist bij aanvang van de vergadering of dat gebeurt.

'Niet aanvaardbaar'

Quote Ik heb altijd glashelder de belangen van de inwoners behartigd Wethouder Jaap Kamp Het college van burgemeester en wethouder noemde de provinciale plannen voor tien molens bij Klaverpolder eerder al 'niet aanvaardbaar'. ,,We hebben niets aan een wethouder die roept in de media'', meent de PvdA-fractie. ,,We willen oplossingen zien.''



Als lid van de stuurgroep windenergie A16 kan Kamp onmogelijk verrast zijn over wat er uit de provinciale koker is gekomen. ,,Hij had aan de voorkant van het proces moeten ingrijpen.''

De gemeente moest eerder het windpark van Nuon bij Klundert slikken en een noordelijke tracé van de 380 kV-lijn. ,,Nu faalt Kamp voor de derde keer.''

,,Ik heb altijd glashelder de belangen van de inwoners behartigd'', reageert Kamp. ,,Sla de verslagen van de stuurgroepvergaderingen er maar op na. Ik ben altijd duidelijk geweest over hoe de gemeenteraad en inwoners er in zaten. Vooraf en tijdens de rit, ik heb geen stap gezet of woord gesproken zonder instemming van de werkgroepen.''

Manoeuvreren

Volgens Kamp gaat het om 'een complex proces'. ,,Het is manoeuvreren. Maar ik had niet kunnen bevroeden dat het participatieproces zo aan de kant zou worden geschoven. Het besluit dat er nu ligt over de windmolens langs de A16 vind ik onaanvaardbaar en uiterst teleurstellend.''

,,Na een uiterst zorgvuldig proces met de inwoners van de drie kernen hebben we een gedragen én realistisch voorstel neergelegd bij de provincie'', vervolgt wethouder Kamp.

Minder hinder

,,Ik vertrouw er op dat we er alsnog uit komen. We zijn en blijven in gesprek met gedeputeerde Erik van Merrienboer. Hij komt binnenkort naar Moerdijk. We willen er echt voor zorgen dat de twee molens het dichtst bij Moerdijk weggaan en dat onze variant 7 bij Klaverpolder en 7 bij Zonzeel terugkomt, met eventueel nog een extra molen op station Lage Zwaluwe. Dan hebben we 15 molens aan de noordkant, dat benadert heel nauw de gevraagde 16 molens van de provincie. De molens staan dan op veel betere locaties dan in het voorliggende besluit, met minder hinder voor de inwoners.''