Moerdijkse truckparking ontvangt Europese subsidie

,,Het bedrag staat nog niet vast, want het subsidiebedrag is een bepaald percentage van de totale kosten”, legt Kanters uit. De subsidie komt uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Met dat programma wil Europa één hoofdnetwerk aanleggen voor vervoer over het land, het water en de lucht. Het ontwikkelen van beveiligde parkeerplaatsen is een van de doelstellingen van TEN-T.

‘Blij met subsidie’

,,Ik ben heel blij met de subsidie. Elke cent die de overheid kan bijdragen, is mooi meegenomen. Dat helpt allemaal mee om het project rendabel te maken”, legt Kanters uit.

Een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant laat weten dat het om een bedrag gaat van 685.000 euro. De aanleg van de parkeerplaats kost 3,4 miljoen euro. Kanters stelt dat dat bedrag nog niet vaststaat, maar een schatting is.

Quote Ik wil nu kijken of ik meer dan driehon­derd plaatsen kan aanleggen John Kanters, initiatiefnemer Vlakbij Port of Moerdijk, langs de A16, wil Kanters een parkeerplaats aanleggen. In eerste instantie wilde hij zo’n 220 tot 250 plaatsen maken. ,,Maar ik wil nu kijken of ik meer dan driehonderd plaatsen kan aanleggen. De behoefte aan parkeerplaatsen is heel groot.” Kanters wil een afgesloten terrein realiseren met camerabewaking en liefst ook fysieke bewaking. Daarnaast moeten er faciliteiten, zoals douches en wasmachines, komen.

1 van de 5 beveiligde plaatsen

De Moerdijkse ondernemer is niet de enige die Europese subsidie ontvangt. In totaal komt er 6,5 miljoen euro beschikbaar voor het aanleggen van vijf beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Behalve in Moerdijk komen er parkeerplaatsen langs de A15 bij Ridderkerk, de A67 in Noord-Limburg, de A76 in Zuid-Limburg en de haven van Vlissingen.

Eigenlijk hoopte de initiatiefnemer in november te beginnen met de aanleg van de parkeerplaats. Maar: ,,Het is nog niet duidelijk wanneer we kunnen beginnen. Er wordt momenteel een gebiedsvisie opgesteld.” De gemeente Moerdijk ondersteunt het plan, zegt wethouder Danny Dingemans. ,,We hebben ongeveer vierhonderd parkeerplaatsen voor vrachtwagens nodig, dus dat is veel. Het gebied bij Kanters is heel interessant, mede door de ligging.”

Fastfoodrestaurants

Bij de parkeerplaats moet ook een foodcourt komen. ,,Dat is een plek met een aantal fastfoodrestaurants. Er zijn al geïnteresseerden voor, maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Ook dat plan betrekken we in de gebiedsvisie”, besluit Kanters.