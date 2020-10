Moerdijkse mondkapjes voor Etten-Leurse minima

woningnood Overspan­nen huizen­markt: Bredase woningen in trek bij Randstede­lin­gen

18 oktober BREDA/BERGEN OP ZOOM - De druk op de woningmarkt in de regio Breda neemt door de coronacrisis sterk toe. Met name jonge gezinnen in de Randstad kijken steeds vaker naar huizen in West-Brabant.