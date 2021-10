Moerdijkse mantelzorgers in zonnetje gezet

Belrondje of huisbezoek tegen eenzaam­heid

20 oktober ZEVENBERGEN - Moerdijkers die 75 of 83 jaar worden, ontvangen binnenkort een brief met de vraag of zij een huisbezoek of een telefoongesprek wensen. Dit geldt ook voor mensen van 55+ die het laatste half jaar weduwe of weduwnaar zijn geworden.