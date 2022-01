Moerdijkse horeca ‘tiptop in orde’ voor heropening: ‘Straks hebben we het niet meer over corona’

Kan een mens met kleine kuiten de wereld wel aan?

ETTEN-LEUR - Na de jaarwisseling konden mensen niet meteen de sportschool in om goede voornemens uit te voeren. Volgens de kalender duurde het wachten twee weken, maar ik begin mij af te vragen of dat geen ‘fake news’ is. Deze maand voelt véél langer.

23 januari