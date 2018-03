Moerdijkse burgemeester: 'Sanitair in horeca als openbare wc'

Horeca is bereid toiletten open te stellen voor passanten

De suggestie van burgemeester Jac Klijs dat horecazaken hun sanitaire voorzieningen ruimhartiger beschikbaar stellen als openbaar toilet, kan rekenen op steun van veel ondernemers.



,,Wij gaan dat zelf in elk geval doen", zegt eigenaar Henk Strootman van De Stad Klundert.



,,Op 1 april gaat ons terras voor de pastorie open, plus de voormalige kerk. Daar kunnen zowel bezoekers als passanten naar het toilet."



Het idee van Burger Belangen Moerdijk om als gemeente openbare toiletten aan te schaffen, ziet Strootman niet zitten. ,,Geldweggooierij. Laat de horeca zelf dit stapje maar zetten. Waarom zou je daar terughoudend in zijn?"



Kijk gewoon hoe het gaat, vindt Strootman. ,,En wordt het toch te druk, dan kun je alsnog een consumptie verplicht stellen. Maar wie vandaag bij mij naar het toilet gaat en niks bestelt, kan morgen alsnog mijn klant zijn."



Gabriëlle van der Gaag van restaurant Bellevue in Willemstad maakt ook geen punt van bezoekers die alleen even een sanitaire stop maken in de zaak. ,,Het gebeurt niet zo vaak, maar in een vestingstad met veel toeristen kan het zijn dat er een moeder binnenstapt met een kindje dat het niet op kan houden. Prima, doen we niet moeilijk over."



Ook Rini Boertjes van Koninklijke Horeca Nederland in Moerdijk ziet niets in openbare toiletten in alle kernen van de gemeente.



,,Daar moeten we geen gemeenschapsgeld aan spenderen. Dit kan de sector zelf wel opvangen. Bij een festival of wielerkoers zou het misschien eens op kunnen lopen qua drukte, maar dan staan er ook toiletwagens. Nee, deze discussie is een storm in een glas water, vlak voor de verkiezingen", stelt de horecaman.



