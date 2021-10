Moerdijkse boeren vegen plan klimaatbos van tafel: ‘Er wordt met onze grond gespeeld’

Sander (29) uit Roosendaal op Boeren Kalender: ‘Er moet beter geluisterd worden naar de boeren’

6 oktober ROOSENDAAL - Opgegroeid op een boerderij in Klundert, nu woonachtig in Roosendaal met een kantoorbaan. Dat laatste weerhield Sander Hopmans (29) er niet van om zich aan te melden als model voor de Boeren Kalender 2022. Met succes, want hij vertegenwoordigt Brabant in de vierde editie van de kalender.