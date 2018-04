Moerdijkse afvalinzamelaar niet vol aan de bak

wie wat waar Nieuwe bewoners of verrassing achter de voordeur?

10:49 Het is zaterdag weer open huizendag. In mei 1976 werden ergens in West-Brabant deze rijtjeswoningen opgeleverd en kregen de nieuwe bewoners ten tijde van deze foto waarschijnlijk de sleutel uitgereikt. Of woonden de mensen er al een poos en staat het paar achter de voordeur een andere verrassing te wachten? We willen het graag weten.