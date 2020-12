Moerdijkregeling raakt overbodig: ‘Over een verloren dorp hoor je niemand meer’

MOERDIJK - De Moerdijkregeling is steeds minder nodig als vangnet voor de woningmarkt in het dorp Moerdijk en raakt langzaam maar zeker overbodig. Het doel om bewoners te behouden en nieuwe inwoners te trekken, is bereikt.

Dat concludeert Brink Management/Advies, een bureau dat in opdracht van de gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk na vijf jaar een uitgebreide evaluatie heeft gemaakt.

Financiële zekerheid

De Moerdijkregeling biedt woningeigenaren de garantie dat ze hun pand altijd voor 95 procent van de taxatiewaarde kunnen verkopen aan de gemeente. Er is financiële zekerheid doordat er een vangnet is gecreëerd voor de verkoopbaarheid van woningen. Ook heeft de regeling een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en de ‘sociale structuur’ in het dorp.

9 woningen

Het aantal aanmeldingen neemt sinds 2016 jaarlijks af. In 2015 werd het maximumaantal deelnemers per jaar (25) nog wel bereikt. Op het ‘hoogtepunt’ in 2017 had de gemeente 68 woningen in bezit op een bestand van ruim driehonderd koopwoningen. Op dit moment zijn dat er nog maar negen.

Regeling steeds minder nodig

Quote We zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de vitaliteit Ferdinand van den Oever, Havenbedrijf Moerdijk ,,Dat sterkt de indruk dat de waardeontwikkeling van woningen inmiddels redelijk in de pas loopt met die van woningen elders. De regeling blijkt steeds minder nodig als vangnet voor de woningmarkt in Moerdijk en wordt langzaam steeds meer overbodig.”



In 2030 vergoedt het havenbedrijf de tot dat moment voor de Moerdijkregeling gemaakte kosten aan de provincie en de gemeente. Directeur Ferdinand van den Oever: ,,We zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de vitaliteit.”

Nieuwe bewoners

Het wegtrekken van inwoners is gestopt en er nieuwe bewoners zijn gekomen. Het merendeel van de nieuwe dorpelingen komt uit andere plaatsen in de gemeente, maar ook van buiten Noord-Brabant, zoals Dordrecht en Rotterdam. Ook het doel om meer jonge gezinnen te trekken is gehaald: de grootste groep kopers is tussen 26 en 35 jaar. Dat heeft al een positieve invloed op het aantal leerlingen van de basisschool, want dat stijgt sinds een paar jaar, terwijl het op veel andere scholen in de gemeente juist daalt.

Blij en tevreden

Quote Toen we de regeling introdu­ceer­den werden nogal wat wenkbrau­wen opgetrok­ken, want was dit niet veel te ambitieus? Zou het wel werken? Ja dus Jac Klijs, burgemeester Moerdijk ,,Ik kan alleen maar erg blij en tevreden zijn”, reageert burgemeester Jac Klijs. ,,Toen we de regeling introduceerden werden nogal wat wenkbrauwen opgetrokken, want was dit niet veel te ambitieus? Zou het wel werken? Ja dus. Sterker nog: toen las ik in een krantenkop dat Moerdijk ‘een verloren dorp’ zou zijn. Daar heeft niemand het meer over.”

Toekomst zeker stellen

De regeling is in het leven geroepen om de toekomst van het dorp zeker te stellen. Door de industrie stond de leefbaarheid onder druk. De discussie daarover barstte vooral los na de brand bij Chemie-Pack, in januari tien jaar geleden.

Wonen aantrekkelijk maken

,,Behalve de Moerdijkregeling hebben we nog meer gedaan om wonen aantrekkelijk te maken”, zegt wethouder Désirée Brummans. ,,Er is een multifunctioneel nieuw dorpshart gecreëerd en diverse plekken zijn opgeknapt. En hier blijft het niet bij. Er zijn bijvoorbeeld nieuwbouwplannen op het braakliggend terrein aan de Steenweg en we gaan de oude haven nog in orde brengen.”