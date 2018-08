Moerdijkers, zeg het maar: narcissen, krokussen of wilde tulpen?

MOERDIJK - Narcissen, krokussen of wilde tulpen? Inwoners van de gemeente Moerdijk mogen binnenkort kiezen welke soorten bloembollen en kruiden er in oktober gezaaid worden in de entrees van hun woonplaats.

,,Het is voor het eerst dat de gemeente Moerdijk met dit initiatief komt", zegt woordvoerster Connie Polak. In andere gemeenten zoals Breda bestaat het al langer. De aanleiding voor het idee is te vinden in een vorig jaar genomen besluit van de gemeenteraad. Die wil de entrees van de elf kernen die de gemeente Moerdijk telt opgefleurd hebben, bij voorkeur het hele jaar door.

Quote Zo staat er het hele jaar door, op de winter na, wel iets te bloeien Connie Polak

Omdat bloemen in de regel een bloeitijd hebben van februari tot grofweg juli, is gekozen om ze te mengen met kruiden. Die beginnen in mei, juni en bloeien door tot ongeveer november. ,,Zo staat er het hele jaar door, op de winter na, wel iets te bloeien", aldus Polak.

Verfraaiing

Het draait bij dit project niet alleen om verfraaiing van de entrees van kernen, legt ze uit. ,,,Bloemen en kruiden dragen ook bij aan de biodiversiteit. Zo trekken ze insecten aan waaronder bijen die vervolgens weer zorg dragen voor het verspreiden van stuifmeel. Dat past weer mooi in de wens van de gemeente om bijvriendelijk te zijn."

4 bollenmengsels

Het is niet zo dat inwoners de vrije hand krijgen om te kiezen. De gemeente heeft op voorhand vier bollenmengsels geselecteerd. Daar is goed over nagedacht, zegt Polak. ,,De bloeitijden zijn op elkaar afgestemd, er is gekeken naar verschillende planthoogtes en naar geschiktheid van bodemsoort."

Inheems

Er is ook bewust gekozen voor inheemse kruidensoorten. ,,Die doen het hier het best, en ze zijn het best voor de insecten. Daarom zit bijvoorbeeld de zonnebloem er niet in. Die doet minder voor insecten die in dit gebied leven. " Waar dan wél zoal uit te kiezen valt? ,,Denk aan klaproos, korenbloem en beemdkroon."

Aparte website