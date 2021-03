Moerdijkers ruimen samen op: 55 zakken zwerfvuil opgehaald

Zestien Moerdijkers meldden zich aan en trokken er – geheel coronaproef - in groepjes van twee op uit om flesjes, blikjes, plastic en andere rommel op te rapen. Zo werd opgeruimd langs de op- en afrit van de A17, de Zwaluwsedijk, Klaverpolderseweg, Roode Vaart en Johan Willem Frisostraat. Resultaat, meer dan 55 volle vuilniszakken.



Nel van Meel hielp ook mee. Na afloop meldt ze: ,,Het was heel erg de moeite waard. Gelukkig was het lekker weer, wel triest om te zien wat er allemaal weggegooid wordt. Ik hoop dat het helpt. In het dorp hebben we al vaker een actie als deze opgezet en nu merk je dat er minder ligt en inwoners niet zo snel iets op straat gooien. Zou mooi zijn dat dat buiten het dorp ook zo is.”