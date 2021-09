Moerdijkers moeten soms te lang wachten op behandeling bezwaarschrift

Dat blijkt uit het verslag van de bezwaarschriftencommissie over het jaar 2020: bij 45 procent van de bezwaren duurde de behandeling langer dan de wettelijke zes weken. Ook in 2019 lag dat percentage op 45 procent, in 2018 nog op 29, terwijl 2013 een ‘topjaar’ was met maar in 15 procent van de gevallen een tijdsoverschrijding.

Gemeente: ‘Hoge werkdruk op de vakafdelingen’

Het heeft allemaal te maken met de werkdruk op de zogeheten vakafdelingen bij de gemeente Moerdijk, volgens de woordvoerster. ,,Je ziet het bij meer gemeenten, toenemende werkdruk is een algemeen probleem. Dat geldt bij ons eigenlijk voor alle afdelingen, zoals maatschappelijke ondersteuning, openbare ruimte en vergunningen/toezicht/handhaving.”

Externe commissie: college moet beter letten op doorlooptijden

De externe commissie die bezwaarschriften beoordeelt, vindt dat het Moerdijkse college beter moet letten op de ‘doorlooptijden'. Dat komt niet alleen de dienstverlening aan de bezwaarmakers ten goede, ook al omdat mensen het recht kunnen hebben op een dwangsom als de overheid niet op tijd beslist. De commissie neemt ook zelf de verantwoordelijkheid en streeft ernaar zaken zo snel mogelijk te behandelen en binnen twee tot drie weken na de zitting advies uit te brengen.

Bezwaar en klacht niet hetzelfde

Bezwaren kunnen worden ingediend tegen besluiten die de gemeente heeft genomen, bijvoorbeeld het afwijzen van een bouwvergunning. De externe commissie behandelt daarnaast ook klachten en die gaan bijvoorbeeld over hoe de gemeente inwoners bejegent. Wie het niet eens is met de afhandeling van een bezwaar kan naar de rechtbank stappen, wie het niet eens is met de afhandeling van een klacht kan naar de Ombudsman.

Volledig scherm Logo Nationale Ombudsman © DPG Media

De woordvoerster van de gemeente Moerdijk wijst erop dat de gemeente jaarlijks ‘enkele duizenden’ besluiten neemt, variërend van een aanvraag voor een scootmobiel, een ander huisnummer, jeugdzorg, tot horeca- en bouwvergunningen. ,,Dan is een aantal bezwaren van 49 relatief niet zo veel.”

Soms bezwaren ingetrokken na gesprek

Soms worden bezwaren ook ingetrokken na een gesprek met de bezwaarmaker en de adviescommissie bezwaarschriften vindt dat een ‘zeer positieve ontwikkeling’. Het jaarverslag van de externe adviescommissie wordt deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad.

Etten-Leur houdt overschrijdingen niet bij

Bij de gemeente Etten-Leur kwamen in 2020 46 bezwaren binnen, tegen 38 in 2019. De stijging zit hem vooral in bezwaren tegen verkeersbesluiten over invalidenparkeerplaatsen en in bezwaren tegen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De behandeltermijnen houdt Etten-Leur niet bij.

In Breda werd vorig jaar in 64 procent van de gevallen de behandeltermijn overschreden.