Moerdijkers klagen over agressieve verkoopmethoden, E-Fiber legt deurverkoop stil

Zowel op social media als bij de gemeente en E-Fiber regent het klachten. Ook bij de krant hebben zich Moerdijkers gemeld met ervaringen over de werkwijze van E-Fiber. Zo vertelt V. Roelen uit Zevenbergen: ,,Een kennis uit de buurt had aan de deur laten weten er nog even over te willen nadenken. Enige tijd later komt ze tijdens het uitlaten van de hond de verkoper weer tegen.”