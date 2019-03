Moerdijk zoekt schuldhulpmaatjes, één op de zes huishoudens heeft schuldproblemen

Financiële problemen

De stichting staat echter los van enige religie. ,,We zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond of sociale status.''

Privacywetgeving

Om de hulpvragers binnen de gemeente Moerdijk in beeld te krijgen, is het bestuur in gesprek met verschillende instanties. ,,Dit blijft lastig in verband met de privacywetgeving'', merkt De Haas op. ,,Het zijn de mensen die achter de voordeur komen, die vaak zicht hebben op problemen van financiële aard. Dat kan een school zijn, omdat het kind bijvoorbeeld niet mee kan op schoolreis. Of denk aan een wijkzuster. Iedereen die signaleert, helpt mee.'' Bakker voegt hieraan toe: ,,Feit blijft wel dat de hulpvrager zelf hulp moet willen. En men moet weer zelfredzaam willen worden.''