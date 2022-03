Moerdijk zoekt nog 88 opvangplekken voor Oekraïners

Op dit moment zijn er twee grote locaties, bij fruitteler Westende in Fijnaart en bij de voormalige nertsenfarm in Oudemolen, waar respectievelijk 72 en 20 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. In totaal vinden op dit moment 53 mensen uit Oekraïne tijdelijk onderdak in de gemeente Moerdijk, ook bij individuele gastgezinnen. Maar de bedoeling is dat er half april ruimte gevonden is voor zo'n 180 mensen in totaal.

En dat betekent dat de gemeente nog enkele kleine opvanglocaties zoekt voor in totaal 88 mensen. Wanneer de nieuwe vluchtelingen komen vanuit de zogeheten verdeellocatie Breda, is op dit moment nog niet bekend, maar de verwachting is dat het ‘snel’ zal zijn. Bij Westende komt in ieder geval nog extra opvangruimte.

Vluchtelingen moeten zich melden bij gemeente

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is dat de vluchtelingen zich bij de gemeente melden. Dat is nodig om ze goed te kunnen ondersteunen en begeleiden naar zorg, school en werk. De gemeente heeft met vier scholen afspraken gemaakt over het aanbieden van onderwijs aan vluchtelingenkinderen: De Toren in Zevenbergen, De Springplank in Fijnaart, de St. Jozefschool in Noordhoek en het Marklandcollege in Zevenbergen.

Sinds afgelopen maandag kunnen daar kinderen uit Oekraïne terecht. Ook met sportclubs wil de gemeente afspraken maken.

Geen spullen meer brengen

Er is op dit moment geen behoefte meer aan spullen voor de Oekraïners. Er is nog geen zicht op de kosten die de gemeente maakt voor de opvang.