Moerdijk wil samen optrekken met inwoners: ‘De gemeente staat aan hun kant’

Zevenber­gen wil van leegstaan­de winkels af: ‘Voor een stofzuiger of schoenen moet je naar de grote stad’

ZEVENBERGEN - ,,Een schoenenwinkel? Hebben we niet meer. En een stofzuiger kan je hier ook nergens kopen.” De opknapbeurt van het centrum van Zevenbergen is met applaus begroet, toch wordt er ook gemopperd. ,,Hopelijk durven er ondernemers in te stappen.”

21 augustus