Moerdijk wil haast achter plannen voor tijdelijke woningbouw

Deze voorstel­ling opent Zevenbergs havenspek­ta­kel: ‘Maanden aan gewerkt. Ik ben echt trots’

ZEVENBERGEN - Het zindert in de coulissen en in de theaterzaal wordt door de grime hard gewerkt. Liefst driehonderd vrijwilligers werken mee aan de voorstelling ‘De legende van de Zeemeermin', die vrijdag te zien is bij de officiële opening van de haven in Zevenbergen.

13 september