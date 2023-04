Moerdijk wil grafstenen opruimen waarvoor niet meer betaald wordt

Vrouwen Topklasse Vrouwen DSE lijden ‘onnodige’ nederlaag en zijn officieel gedegra­deerd

Op bezoek bij DSS in Haarlem moesten de vrouwen van DSE winnen om te voorkomen dat het verblijf in de Topklasse al na één jaar ten einde zou komen. Dat lukte niet, de thuisploeg was met 3-2 te sterk. ,,De tegenstander was niet veel beter.”