Moerdijk wil 1580 arbeidsmigranten onderbrengen op vijf kansrijke locaties

Kerkgan­gers in de kou: ‘We vragen mensen zich warm aan te kleden of een oude kruik mee te nemen’

BREDA - Het is wat ongastvrij, maar een potje om de torenhoge energierekening mee te betalen, is er niet. Daarom voelen West-Brabantse kerken zich genoodzaakt de verwarming lager of zelfs helemaal uit te zetten. ,,Het is niet meer te betalen.”

9 oktober