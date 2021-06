Moerdijk weet subsidiepotje voor energiebesparing goed te vinden, maar huurder vangt bot

Mes snijdt aan twee kanten

Wethouder Désirée Brummans is erg tevreden met de resultaten. ,,We hebben onze doelstellingen ruimschoots behaald.” De regeling is verlengd tot eind van het jaar. Met het geld dat over is wil de gemeente woningeigenaren opnieuw over de streep trekken om te investeren in energiebesparende maatregelen.