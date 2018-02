Moerdijk vreest strop van dik twee miljoen euro

Vrachtverkeer op dijk is kleine Ferrari's te machtig

9 februari STANDDAARBUITEN - De overlast van trillingen en kabaal is al erg vervelend, maar nu ook grote scheuren in woningen ontstaan, is voor bewoners van de Oudendijk en Kreekdijk in Standdaarbuiten de maat vol. Zij eisen maatregelen tegen het zwaar verkeer dat in toenemende mate voorbij raast.