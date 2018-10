Moerdijk 'vol gas op woningbouw'

Een nieuwe brandweerkazerne in Willemstad, renovatie van sporthal De Borgh of misschien wel een nieuwe sporthal in Zevenbergen, een 'foodcourt' bij restaurant Kanters in Moerdijk en verder vooral veel woningbouw: de gemeente Moerdijk zet zwaar in op nieuwe projecten.

Deze zestien projecten, ook wel kansrijke initiatieven genoemd, worden allemaal vóór 1 juli 2019 in gang gezet, in navolging van de afspraken tijdens de collegebijeenkomst op 25 september. Ze komen 'bovenop' de al geplande projecten. ,,Het kan nu, want we hebben het economisch tij mee", verklaart wethouder Thomas Zwiers.

Quote Het kan nu, want we hebben het economisch tij mee Thomas Zwiers, gemeente Moerdijk

Het gaat met name om woningbouw, voorzieningen en infrastructuur. Vooral met de woningbouw maakt de gemeente haast. ,,We zetten er vol gas op", aldus wethouder Désiréé Brummans. Ze koppelt daar een waarschuwing aan vast: ,,Het gaat in de meeste gevallen om trajecten van minstens drie jaar. Ik wil niet de indruk wekken bij bewoners dat ze zich nu al ergens voor kunnen inschrijven."

Blauwe Hoef

Er komen nieuwe woningen in Klundert (Blauwe Hoef en Moye Keene), Fijnaart (Kreuk en Julianastraat), Willemstad (Volkstuinen) en Langeweg (Tromperstraat).

Typen en prijsklassen

Wat voor type woningen het zullen worden, en in welke prijsklassen ze straks te koop worden aangeboden, kan ze nog niet zeggen. ,,Daar is het nog veel te vroeg voor. Maar ik kan wel vertellen dat er vooral wordt gekeken naar wat de markt wil: levensloopbestendige én kleinere woningen, omdat we te maken hebben met gezinsverdunning."

Volledig scherm Het oude gedeelte van rusthuis de Westhoek Zevenbergen, aan de kant van de Prins Bernardstraat, wordt ook opgeknapt. © arie kievit

Qua voorzieningen wordt er in de kern Zevenbergen ingezet op renovatie van rusthuis De Westhoek aan de zijde van de Sint Bernardstraat en ontwikkeling van de Stoofstraat, in Fijnaart op ontwikkeling van het centrum en het gebied Kreuk, in Moerdijk op het 'foodcourt' bij restaurant Kanters , in Noordhoek op ontwikkeling van D'Ouwe School en in Willemstad op een nieuwe brandweerkazerne. ,,De huidige is oud en voldoet niet meer aan de eisen", licht wethouder Jack van Dorst toe.

Sporthal De Borgh

Volledig scherm De vloer is nieuw, maar in andere opzichten kan sporthal De Borgh in Zevenbergen ook een renovatie gebruiken. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Wat betreft sporthal De Borgh, die mede wordt gebruikt door scholen, komt onderzoek naar de vraag of renovatie de beste oplossing is. ,,Als dat niet het geval is, komt er een nieuwe sporthal", zegt wethouder Eef Schoneveld. Hij vindt het hard nodig dat er een knoop wordt doorgehakt: ,,De voorzieningen zijn redelijk oud."