Moerdijk voert druk op voor plaatsen schermen langs spoor: ‘Schandalig dat probleem al vijftig jaar speelt’

,,Wij gaan precies doen wat u verlangt, wij zien dit als een steun in de rug”, reageerde Klijs op een motie die op initiatief van de PvdA door alle tien de raadsfracties was ingediend. ProRail moet naar de mening van de raad niet pas in 2027 geluidsschermen plaatsen, maar al in 2023. In afwachting daarvan moeten goederentreinen per direct hun snelheid in de nachtelijke uren verlagen.